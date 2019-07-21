НАТО осудило Иран за задержание двух танкеров

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-21T10:36:59+03:00

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НАТО осудило власти Ирана за задержание двух танкеров Stena Impero и Mesdar в районе Персидского залива 19 июля. Корпус стражей исламской революции задержал танкеры из-за международных нарушений. Лондон уже обратился с требованием отпустить моряков, но власти Ирана заявил, что танкеры останутся в стране до завершения расследования.

- Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе. Это представляет собой явный вызов международной свободе навигации. Мы призываем Иран немедленно освободить суда и членов их экипажей, - заявили в НАТО.

Соединенное Королевство готовит санкции в отношении страны. А Америка готовится к проведению международной операции для защиты мореходства в регионе. Сейчас на борту танкера Stena Impero находится 23 человека, 3 из них россияне.

ИСТОЧНИК KP.RU