На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне

СЕГОДНЯ 23:07 2019-07-19T23:10:37+03:00

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Среди членов экипажа задержанного иранскими властями британского танкера Stena lmpero есть россияне. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца Stena Bulk & Northern Marine Management.

"На борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран", - сказал он РИА Новости по телефону.

Точное число россиян, находящихся на борту задержанного корабля пока неизвестно. Судовладельцы уточняют этот вопрос. Всего на борту 23 моряка.

Как заявил МИД Великобритании, граждан Соединенного Королевства нет ни на одном из задержанных Ираном танкеров в Ормузском проливе.

Ранее сайт "КП" сообщал, что бойцы спецподразделения Ирана "Корпус стражей исламской революции" задержали британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

Власти Ирана обвинили судно в нарушении международных правил. Судоходная компания уже сообщила о том,что экипаж перестал выходить на связь после того, как нему приблизились неизвестные суда и вертолет.

Известно, что при задержании никто из членов экипажа не пострадал. Министерство обороны Британии разбирается в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU