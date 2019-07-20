США готовит операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-20T12:24:01+03:00

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Американские власти заявили о готовности провести международную операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке. Центральное командование ВС США занимается ее разработкой.

- Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке и обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива, - сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об охране судов, а также снижении напряженности в Ормузском проливе на фоне последних событий. Напомним, что накануне силы безопасности Ирана задержали в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena lmpero под знаком Британии. Сначала местные власти заявили, что судно нарушило международные правила, потом, что причина задержания - инцидент с иранским рыболовецким судном.

По планам США, корабли стран, которые примут участие в операции и ходят под их флагом, смогут рассчитывать на сопровождение при навигации и пользоваться преимуществами сотрудничества для взаимной координации.

ИСТОЧНИК KP.RU