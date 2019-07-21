2019-07-21T12:05:49+03:00
Звезды

Из-за концерта культовой группы Metallica в Москве сократят интервал движения МЦК

Поезда «Ласточка» будут курсировать каждые пять минут
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Из-за концерта культовой группы Metallica в Москве сократят интервал движения МЦКИз-за концерта культовой группы Metallica в Москве сократят интервал движения МЦКФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июля в Москве в «Лужниках» выступит популярная американская рок-группа Metallica. Желающих посетит концерт культовых музыкантов будет довольно много, в связи с чем, руководство Московской железной дороги приняло решение сократить интервал движения поездов в ночь на понедельник.

Таким образом поезда «Ласточка» будут ездить каждые пять минут с 12:30 до 18:30, а затем и с 21:00 до 1:00. В остальное время, как сообщает агентство «Москва» ожидания поезда составит десять минут.

Напомним, что в Российской столице легендарная группа Metallica выступит в шестой раз в рамках «Worldwired tour». Начнется концерт в 18:00 по московскому времени. Артисты из Америки исполнят уже полюбившиеся хиты, а также относительно новые песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский проголосовал на Выборах в Верховную Рады Украины
«Мстители: Финал» могут побить сборы «Аватара»
Асад и Путин обменялись поздравлениями с 75-летем дипломатических отношений
Ученые усмотрели опасность в длительных летних каникулах
Родителей будут учить развивать детей в специальных центрах
Роскомнадзор заблокировал за полгода 30 тысяч сайтов нелегальных казино
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: полиция получила больше 200 сообщений о нарушениях
В субботу на московские фестивали пришли более 270 тысяч человек
НАТО осудило Иран за задержание двух танкеров
Из психиатрической больницы в Московской области эвакуировали больше 70 человек
Во Франции в стычке с «желтыми жилетами» пострадали трое полицейских
Лондон готов ввести санкции против Ирана из-за задержки их судна
Открытие избирательных участков на выборах в Верховную Раду Украины 2019: стартовали досрочные парламентские выборы
В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали больше 100 тысяч человек
В России набирает популярность новый вид туризма
Британия подозревает Россию в причастности к задержанию танкера Ираном
Рябков в Каракасе встретился с Мадуро
При стрельбе на севере Москвы ранения получили два человека
Правительство рекомендовало британским судам обходить Ормузский пролив
Зеленский показал в видеоролике ужасное состояние крейсера "Украина"
Врачи ввели боксера Дадашева в искусственную кому
Власти США объяснили суть информационных атак на примере споров о пицце
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к МКС
НАТО призывает Иран освободить британский танкер
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу о Бэтмене
В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии
NASA проведет испытательный полет ракеты вокруг Луны