Из-за концерта культовой группы Metallica в Москве сократят интервал движения МЦК

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-21T12:05:49+03:00

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Сегодня, 21 июля в Москве в «Лужниках» выступит популярная американская рок-группа Metallica. Желающих посетит концерт культовых музыкантов будет довольно много, в связи с чем, руководство Московской железной дороги приняло решение сократить интервал движения поездов в ночь на понедельник.

Таким образом поезда «Ласточка» будут ездить каждые пять минут с 12:30 до 18:30, а затем и с 21:00 до 1:00. В остальное время, как сообщает агентство «Москва» ожидания поезда составит десять минут.

Напомним, что в Российской столице легендарная группа Metallica выступит в шестой раз в рамках «Worldwired tour». Начнется концерт в 18:00 по московскому времени. Артисты из Америки исполнят уже полюбившиеся хиты, а также относительно новые песни.

ИСТОЧНИК KP.RU