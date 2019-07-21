2019-07-21T13:47:04+03:00
Происшествия

Самолет рейса Москва-Прага экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара на борту

В багажном отсеке сработала пожарная сигнализация
Мария ИГНАТЬЕВА
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СМИ: Самолет рейса Москва-Прага экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара на бортуСМИ: Самолет рейса Москва-Прага экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара на бортуФото: Иван ВИСЛОВ
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Пассажирский Boeing 737, вылетавший из Москвы в Прагу, вынужден был экстренно вернуться в аэропорт вылета. Причиной стало возгорание в багажном отсеке, о чем стало известно в самом начале полета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в органах управления воздушным движением.

- Командир лайнера связался с диспетчерами сразу после набора высоты и доложил о нештатной ситуации в багажном отсеке. Сработала сигнализация о задымлении и пожаре, - рассказал собеседник агентства.

Экипаж принял решение привести в активность систему аварийного тушения. После этого пилоты постарались как можно быстрее вернуться в аэропорт вылета. Летчики смогли штатно посадить самолет. Обошлось без пострадавших как среди пассажиров Boeing 737, так и среди членов экипажа. В то же время по данным сервиса Flightradar, все самолеты, следовавшие в воскресенье рейсом Москва-Прага, благополучно достигли пункта назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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