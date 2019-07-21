Ирина Шейк переживает разрыв с Купером
Журналист "КП" Алексей Осипов решил узнать, что думает о разрыве с Бредли Купером Ирина Шейк. Добраться до топ-модели в Нью-Йорке оказалось сложным делом. Одну из двух своих квартир там она еще несколько лет назад продала за миллион долларов. Вторую сдала в аренду за $20 000 несколько месяцев назад. Туда то и направился наш корреспондент.
Консьерж роскошного стеклянного небоскреба на улице Перри не пустил журналиста на нужный этаж и выставил его на улицу.
- Ирина Шейк? Нам запрещено предоставлять какую бы то ни было информацию о жильцах без их разрешения. Прошу вас покинуть фойе, - заявил служащий.
Но кое-какую информацию ему удалось раздобыть у мусорщика. Такие тут знают все о жильцах.
"Ирины здесь сейчас нет. Она же сдала жилье и редко теперь здесь бывает. Но в нашем доме она общается с некоторыми своими бывшими соседями. От одной из них точно знаю – Ирина сильно расстроена", - сообщил рабочий журналисту.
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