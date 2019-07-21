2019-07-21T16:19:54+03:00
В мире

Ирина Шейк переживает разрыв с Купером

Топ-модель сдает квартиры и редко появляется дома
Григорий ЛЕОРДА
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Бредли Купер и Ирина Шейк были счастливой парой пока меж ними не встала Леди Гага.Бредли Купер и Ирина Шейк были счастливой парой пока меж ними не встала Леди Гага.Фото: EAST NEWS
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Журналист "КП" Алексей Осипов решил узнать, что думает о разрыве с Бредли Купером Ирина Шейк. Добраться до топ-модели в Нью-Йорке оказалось сложным делом. Одну из двух своих квартир там она еще несколько лет назад продала за миллион долларов. Вторую сдала в аренду за $20 000 несколько месяцев назад. Туда то и направился наш корреспондент.

Консьерж роскошного стеклянного небоскреба на улице Перри не пустил журналиста на нужный этаж и выставил его на улицу.

- Ирина Шейк? Нам запрещено предоставлять какую бы то ни было информацию о жильцах без их разрешения. Прошу вас покинуть фойе, - заявил служащий.

Но кое-какую информацию ему удалось раздобыть у мусорщика. Такие тут знают все о жильцах.

"Ирины здесь сейчас нет. Она же сдала жилье и редко теперь здесь бывает. Но в нашем доме она общается с некоторыми своими бывшими соседями. От одной из них точно знаю – Ирина сильно расстроена", - сообщил рабочий журналисту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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