Мама Леди Гаги: Моя дочь не виновата, Брэдли сам к ней пришел!

«Вернули Крым – вернем и Брэдли!» - всю прошлую неделю русскоязычные пользователи инстаграма оставляли десятки тысяч злобно-веселых комментариев на страничке американской поп-дивой Леди Гаги. Напомним, эпатажная певица увела у российской топ-модели Ирины Шейк голливудского актера Брэдли Купера. Это и вызвало шкал сообщений на страничке Леди Гагы. Явление широко обсуждалось в России и вызывало недоумение у англоязычных поклонников певицы. Не понимали они смысл комментариев на кириллице, которые в какой-то момент превратились просто в дружескую беседу между пользователями. Люди даже рецептами начали делиться.

А что же сама разлучница? Молчит!

Тогда мы решили зайти с другой стороны. А что ее родители думают? Как они ее так воспитали, что она на чужое стала зариться?

Леди Гага с отцомФото: EAST NEWS

«РУССКИЕ ОСТАВЛЯЮТ КОММЕНТАРИИ ДАЖЕ В МЕНЮ РЕСТОРАНА ПАПЫ ГАГИ»

Для Нью-Йорка и Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, и Ирина Шайхлисламова (настоящие полные имена соперниц) – люди не чужие. Шейк проводит в городе немало времени – здесь у нее есть две квартиры.

А будущая Леди Гага в Нью-Йорке родилась и училась. Здесь же, в Вест-сайде (достаточно престижном районе Манхэттана), до сих пор живут ее родители, владеющие небольшим ресторанчиком.

По совпадению, нью-йоркский корпункт «Комсомолки» тоже находится в Вест-Сайде, в двух кварталах от заведения Joanne Trattoria, принадлежащего на паях родителям Леди Гаги – Джузеппе и Синтии Джерманотта.

Ресторанные критики относят это заведение к категории «американо-итальянская кухня со средним ценовым чеком, рейтинг 4.2 из пяти». Там можно отобедать или отужинать, а можно и снять его целиком для частной вечеринки. Можно вообще не приходить в залы с кирпичными стенами, а заказать любые представленные блюда и домашнее вино к себе на квартиру или в офис.

В меню:

+ мясные тефтельки по семейному рецепту Джерманотта ($12 за порцию),

+ суп минестроне ($7),

+ антипасто по рецепту Синтии ($22),

+ спагетти с мясом также по семейному рецепту ($24),

+ стейк-рибай по-тоскански ($48),

+ разнообразная пицца, коктейли…

Joanne Trattoria - ресторан, принадлежащий на паях родителям Леди Гаги – Джузеппе и Синтии Джерманотта

В самом ресторане или на его сайте можно приобрести сувениры – открытки с рецептами, кепки, футболки дизайна самой Леди Гага, стаканы с фирменной символикой.

О том, что в Joanne можно встретить отца Леди Гаги знают многие. Да и сама певица, бывая теперь в Нью-Йорке только наездами, непременно заходит сюда. Но в последние дни Джузеппе, которого на американский манер все величают Джозефом, там появляется, в основном, в те часы, когда траттория еще закрыта для посетителей. Персонал же раз и навсегда, с момента апогея сияния звезды Леди Гаги приучен отвечать на вопросы о дочери хозяина: «У нее все хорошо». Попытку выспросить подробности последних дней у вышедшего перекурить официанта оказались успешными лишь наполовину:

- Да, шуму много, родители переживают. Кстати, русских туристов в последние дни больше стало. Пытались и на стенах писать, и в меню умудрялись оставлять свои комментарии. А Джозефа не ждите, он ничего вам не скажет.

ЛЮБИМАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ МАМЫ

Но не все потеряно. Недалеко от ресторана находится парикмахерская, где любит укладывать свои локоны мать Гаги Синтия Джерманотта. Об этом корреспонденту «КП» было с гордостью рассказано, когда он пару лет назад случайно зашел сюда постричься. Салон называется Scott J. Aveda – точнее это сеть популярных нью-йоркских парикмахерских. Модно, удобно и недорого – их девиз. Записаться можно к одному из трех категорий мастеров: начинающий талант, талант и признанный талант. От этого зависит стоимость.

Филиал в Вест-сайде – красивое помещение с подвальным этажом. Снаружи сейчас дом выглядит непрезентабельно, поскольку фасад его ремонтируется и обложен лесами.

Мне было известно, что Синтия Джерманотта – человек разговорчивый и доброжелательный, знает чуть ли не весь персонал парикмахерской и всегда находит доброе слово для каждого из работников.

Но меня очень настоятельно просили не караулить маму Леди Гаги – она просто перестанет сюда ходить. Взамен пообещали пораспрашивать о скандале с Брэдли Купером.

Мой вопрос «как она относится к тому, что ее дочь вольно или невольно разбила брак русской топ-модели?» задали Синтии, когда она щебетала сразу с несколькими мастерами. «Она, вздохнув, ответила: «Во всем всегда виноваты мужчины», - пришла мне смс-ка от знакомого мастера.

Одну из двух своих нью-йоркских квартир Ирина Шейк продала, объяснив это тем, что собиралась переехать в Лондон, где у мужа Брэдли Купера было много работыФото: EAST NEWS

А ЧТО ИРИНА?

Одну из двух своих нью-йоркских квартир Ирина Шейк несколько лет назад продала за миллион долларов. Тогда Ирина объясняла продажу тем, что собиралась переехать в Лондон, где у мужа Брэдли Купера было много работы. Вторую квартиру, которая находится в одном доме с жильем певца Бона Джови и актера Бена Стиллера, топ-модель сдала в аренду за $20 000 несколько месяцев назад. Шейк тогда сообщила газетчикам, что эту недвижимость приобрела исключительно с инвестиционными целями. На всякий случай решаю наведаться и туда.

Вторую квартиру, которая находится в одном доме с жильем певца Бона Джови и актера Бена Стиллера, топ-модель сдала в аренду за $20 000Фото: Алексей ОСИПОВ

…В холле роскошного стеклянного небоскреба на улице Перри пустынно. Консьерж наметанным взглядом определил чужака - к кому идете?

- Ирина Шейк? Нам запрещено предоставлять какую бы то ни было информацию о жильцах без их разрешения. Прошу вас покинуть фойе.

Но есть среди тех, кто обслуживает дома в Нью-Йорке, и более разговорчивые люди - это мусорщики. Мусор на Манхэттене жильцы многоквартирных домов выносят на лестничные площадки или в отдельные комнаты, расположенные на каждом этаже. Мусорщики же затем выносят этот мусор в подвал и сортируют его, после чего запаковывают в огромные пакеты, увозимые спецмашинами. Так вот мусорщики – проверено! – знают все и о каждом. Поворот во двор, спуск в подвал и полный расклад был получен:

- Ирины здесь сейчас нет. Она же сдала жилье и редко теперь здесь бывает. Но в нашем доме она общается с некоторыми своими бывшими соседями. От одной из них точно знаю – Ирина сильно расстроена...