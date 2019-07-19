Как зарабатывают на хайпе с Леди Гагой: футболки с "Сучкой крашеной", вечеринки в париках и коктейли "Угонщица"

Малый бизнес в России голыми руками не возьмешь, он быстрый и сообразительный, поэтому как только пошла первая волна хайпа вокруг комментариев в инстаграме Леди Гаги несколько интернет-магазинов повесили новинки сезона: футболки и свитшоты с той самой разлучницей и яркими слоганами.

Малый бизнес в России голыми руками не возьмешь, он быстрый и сообразительный

Собственно, подписи брали из тех же полумиллионых комментариев, которые опрокинули аккаунт разбивательницы семьи. Вспомнили и Раиса Захаровну, и ее знаменитое определение, да и про угонщицу не забыли. Все же православные, Аллегрова у нас в крови и в караоке.

Для не слишком смелых, можно приобрести майку, где на фото уходящие в свое неопределенное завтра Ирина Шейк и ее экс-суженый с надписью "Купер наш". А если кто не понял серьезности намерения, то есть и мерч прямо в лоб: "Вернули Крым, вернем и Купера".

Так зарабатывают на хайпе с Леди Гагой

Стоят модные принты дороговато - футболка - почти 2 тысячи рублей, свитшот - чуть меньше трех. "Дороговато" потому что вещь непрактичная, модная, до конца лета не продержится, но владельцы магазина говорят,: покупателей это не смущают, заказывают каждый день, причем просят срочно. Делают экспресс-доставку.

Похожий мерч с Крымом и Гагой выпустил и дизайнер Кирилл Караваев, добавив хештег Гагувгаагу. Самый маленький женский размер разошелся сразу. Разлетелся как татарские пирожки.

- Мы планирует в это воскресенье в баре организовать вечеринку "Леди Гага не танцует", где обязательно нужно прийти в чем-то, что ассоциируется с эпатажной дивой. Купили парики на Алиэкспрессе, они так и называются "Леди Гага" времен ее клипа Poker face, футболки с ее бюстом, будем ностальгировать и вспоминать какой нормальной она была раньше,- рассказывает арт-директор заведения Сергей Светлов. -Мы и Ире Шейк оправили приглашение в соцсетях, но она не ответила. Видимо, не придет.

Для не слишком смелых

А тем временем, подлинные мерчи с Леди Гагой в Москве упали в цене. Но тут непонятно, то ли из-за не актуальности коллекции, то ли действительно даже шопоголики сплотились в едином патриотическом порыве. Так, футболка Леди Гага Джоан World Tour по цене 8 тысяч рублей, теперь можно купить всего за 4. А те самые Lady Gaga glasses - стимпанк вообще отдают за 800 рублей против прежних 9 тысяч.

А тем временем в ялтинском баре "Зажигалка" гвоздь меню - коктейль "Угонщица Гага". Состав непрост, как отношения в звездном любовном треугольнике: ликер, имбирный эль, сок лайма и чуть-чуть джина. Стоит 420 рублей, но говорят, что берут неохотно. Патриотизм, он такой.

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Аккаунт закрытый, только для своих, тем не менее туда проникают те, кому этот жанр не близок: по их жалобам инстаграм регулярно блокирует сообщество. Но «Клара Гавриловна» и ее единомышленники к этому готовы: они просто переселяются на другую страничку с новым названием. Сейчас аккаунт известен как gufssister, и у него 118 тысяч подписчиков. Себя они называют... «халаты и алкаши» - тому есть свои причины, о них ниже. (подробности)

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