«Шельмовать супостатку - наш старинный обычай»: ученый-фольклорист - про «русский бунт» в инстаграме Леди Гаги

Уже несколько дней россияне и русскоязычные граждане иных государств денно и нощно оставляют комментарии в инстаграме американской певицы Леди Гаги. Люди уверены, что это она разрушила семью голливудского актера Брэдли Купера и русской топ-модели Ирины Шейк. Поначалу певицу стыдили, но потом праведный гнев как-то поутих и люди стали просто общаться за жизнь. Теперь в инстаграме Гаги обмениваются рецептами окрошки, передают приветы, продают вещи и в целом весело проводят время. Западная аудитория в некотором шоке. Что эти русские творят и, главное, зачем?!

Да мы сами не знаем. Не первый раз мировая суперзвезда бросает русскую женщину, но таких последствий еще не было. Что, черт возьми, происходит?

irinashaykonline Ирина Шейк рассталась с Брэдли Купером

А вот антрополога, старшего научного сотрудника РАНХиГС, руководителя группы «Мониторинг актуального фольклора» Александру Архипову сложившаяся ситуация нисколько не удивляет. По просьбе «КП» ученый прокомментировала взволновавший нас всех феномен:

«300 тысяч комментов - серьезное событие. Сначала надо разделить форму действия и содержание, и не забыть про динамику того и другого.

ladygaga Леди Гага говорит, что на съемках фильма "Звезда родилась" между ней и Брэдли Купером возникла настоящая химия

Первоначально в комментарии пришли пользователи (скорее, пользовательницы), которые стремились поучаствовать в старинном русском обычае: шельмовании противницы, супостатки, как сказали бы на Русском Севере.

В представлениях о правильных и неправильных социальных ролях в России «мужик» часто оказывается ценным существом, не имеющим своей воли. Соответственно, его можно «увести», «подобрать», а «хорошие мужики на дороге не валяются». Любые действия, которые совершают «мужики», - не их вина и ответственность, а только другой женщины (мамы, жены, разлучницы). Муж не может уйди от жены просто так, его обязательно «приворожили», говорят в русских деревнях Севера. Русская крестьянка в 1920-30-е годы, если муж ушел к другой, публично пела про разлучницу частушки или била ее, тоже публично. Это мы и наблюдаем в комментах: шельмование разлучницы и поддержка жертве. Массовость этого действия показывает, что такая стратегия - вовсе не удел дальних деревень.

Нашествие на страничку поп-звезды точно укладывается в народные традиции

Что касается формы. Перед нами агрессивный захват чужой территории (инстаграма поп-звезды. - Ред.). А отсутствие реальных социальных границ (проще говоря, туда приходят люди из самых разных мест) позволяет делать то, что ты с реальными людьми делать не будешь: агрессивный коммент легче написать, чем сказать лично.

При этом уже на следующий день шельмование разлучницы закончилось: зачем, ведь ее дом уже захвачен и разорен! Теперь в чужом доме надо выстроить свои социальные отношения. Тут-то и начинаются обмен рецептами борща, предложения спеть хором, продажа и покупка детских колясок, обсуждение колготок - в общем, все то, что мы делаем в своем дворе. Подчеркнутая повседневность этих предложений, наводнившая инстаграм певицы, заодно снимает все границы между суперзвездой Леди Гагой и мной, Машей Ивановой из города Иванова».

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