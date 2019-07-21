Минобороны Украины опровергает данные о нарушении бессрочного перемирия

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-21T17:09:53+03:00

По их сведениям, ни одна из сторон не нарушила договора

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Министерство обороны Украины опровергла сообщения о нарушении бессрочного перемирия. Напомним, документ вступил в силу 21 июля в 00 часов 01 минуту.

По сведениям "Донецкого агентства новостей", объявленное перемирие продолжилось продолжалось почти 13 часов. А после украинская сторона начал обстреливать позиции ДНР. Такие данные в СМИ предоставили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинская сторона утверждает, что накануне наступления «режима тишины» войска ополченцев 26 раз обстреливал позиции ВСУ. Огонь велся из Горловки, поселков Новолуганское и Счастье. Применяемое оружие: минометы и гранатометы.

"Так, с начала этого периода, 21 июля, обстрелов со стороны оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Защитники Украины неуклонно придерживаются «режима тишины»", - сказано в заявлении Министерства обороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU