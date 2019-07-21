2019-07-21T18:16:33+03:00
Политика

"Ужас какой!": Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ЛНР

Ее мнение также разделил журналист "КП" Александр Коц
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» раскритиковала неудачное высказывание украинского лидера.Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» раскритиковала неудачное высказывание украинского лидера.Фото: YouTube
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Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась цинизмом высказывания Президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего гибель людей при обстреле Луганской Народной Республики со стороны ВСУ «проблемой».

Речь идет о комментарии Зеленского относительно ранее атакованного украинскими силовиками жилого района города Первомайска. В результате обстрела погибла женщина, еще несколько человек, в том числе и дети, получили ранения разной степени тяжести. За жизнь некоторых из них до сих борются врачи.

"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины",- именно в такой формулировке президент Украины заявил прессе о произошедшей трагедии.

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» раскритиковала неудачное высказывание украинского лидера.

«Зеленский про погибшую в Первомайске женщину: у нас есть одна проблема... Ужас какой!» - передает ФАН слова Скабеевой.

Она также ответила на публикацию корреспондента "КП" Александра Коца, который отметил, что Зеленский, возможно, даже не вспомнил про погибшую женщину, а говорил исключительно о подорвавшихся на мине солдатах ВСУ.

«Именно это ужасает!» — добавила Скабеева.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины отрыли огонь по прифронтовому городу вечером в субботу, 20 июля, всего за несколько часов до введения нового бессрочного режима перемирия. Причем обстрел производился из запрещенного Минским соглашением миномета калибра 120 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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