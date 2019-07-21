"Ужас какой!": Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ЛНР
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась цинизмом высказывания Президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего гибель людей при обстреле Луганской Народной Республики со стороны ВСУ «проблемой».
Речь идет о комментарии Зеленского относительно ранее атакованного украинскими силовиками жилого района города Первомайска. В результате обстрела погибла женщина, еще несколько человек, в том числе и дети, получили ранения разной степени тяжести. За жизнь некоторых из них до сих борются врачи.
"Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины",- именно в такой формулировке президент Украины заявил прессе о произошедшей трагедии.
Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» раскритиковала неудачное высказывание украинского лидера.
«Зеленский про погибшую в Первомайске женщину: у нас есть одна проблема... Ужас какой!» - передает ФАН слова Скабеевой.
Она также ответила на публикацию корреспондента "КП" Александра Коца, который отметил, что Зеленский, возможно, даже не вспомнил про погибшую женщину, а говорил исключительно о подорвавшихся на мине солдатах ВСУ.
«Именно это ужасает!» — добавила Скабеева.
Сайт kp.ru ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины отрыли огонь по прифронтовому городу вечером в субботу, 20 июля, всего за несколько часов до введения нового бессрочного режима перемирия. Причем обстрел производился из запрещенного Минским соглашением миномета калибра 120 миллиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU