2019-07-21T19:30:42+03:00
Общество

"Узреть Бога" человеку не помогут богатство и власть, считает патриарх Кирилл

Духовный наставник процитировал Евангелие
Григорий ЛЕОРДА
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Патриарх Кирилл рассказал верующим, что поможет им узреть Бога.Патриарх Кирилл рассказал верующим, что поможет им узреть Бога.
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Богатство, власть, талант и известность не помогут человеку "узреть Бога". Об этом заявил патриарх Кирилл. Внимание этому вопросу он посвятил в речи после литургии в Борисоглебском монастыре Тверской области.

"Никакие человеческие заслуги, никакое политическое положение, никакое положение во власти, никакой имущественный ценз и вообще никакая человеческая власть не способны открыть сердце человека и принять божью благодать. Господь прямо говорит, что гордых противится, а смиренным дает благодать. Он говорит о том, что "трудно богатому войти в Царство небесное", - сказал патриарх Кирилл слушателям.

Он процитировал Евангелие и добавил, что лишь "чистые сердцем Бога узрят". Патриарх подчеркнул, что данные богом качества не являются чем то грешным. Тем более, если используются во благо.

"Но в этом нет и никакого дополняющего фактора, содействующего человеческому спасению", - заявил патриарх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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