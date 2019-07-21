Глава МАГАТЭ досрочно покинет пост из-за проблем со здоровьем
В понедельник, 22 июля, будет официально объявлено о досрочной отставки главы МАГАТЭ Юкии Амано. Об этом сообщили источники в Международном агентстве по атомной энергии в Вене.
"Юкия Амано досрочно покинет свой пост. Официально об этом может быть сообщено в понедельник", - сообщили источники "Интерфаксу".
Один из источников утверждает, что причина отставки - проблемы со здоровьем. Нового главу организации должны выбрать в апреле следующего года, предполагают собеседники издания.
Пост генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано занимает последние десять лет. До этого назначения он являлся дипломатом и международным государственным служащим Организации Объединенных Наций и её подразделений, занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии. В истории организации он пятый руководитель. Юкия Амано 72 года.
ИСТОЧНИК KP.RU