Глава МАГАТЭ досрочно покинет пост из-за проблем со здоровьем

СЕГОДНЯ 21:32 2019-07-21T21:32:58+03:00

Заявление об этом сделают в понедельник

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 22 июля, будет официально объявлено о досрочной отставки главы МАГАТЭ Юкии Амано. Об этом сообщили источники в Международном агентстве по атомной энергии в Вене.

"Юкия Амано досрочно покинет свой пост. Официально об этом может быть сообщено в понедельник", - сообщили источники "Интерфаксу".

Один из источников утверждает, что причина отставки - проблемы со здоровьем. Нового главу организации должны выбрать в апреле следующего года, предполагают собеседники издания.

Пост генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано занимает последние десять лет. До этого назначения он являлся дипломатом и международным государственным служащим Организации Объединенных Наций и её подразделений, занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии. В истории организации он пятый руководитель. Юкия Амано 72 года.

ИСТОЧНИК KP.RU