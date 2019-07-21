"Светик мой": Британка готовит свадьбу с вековой люстрой и набила татуировку в память о вечной любви

СЕГОДНЯ 22:21 2019-07-21T22:24:15+03:00

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Британка Аманда Либерти прославилась на всю страну когда рассказала историю своей любви с первого взгляда. Чувства накрыли ее с головой когда 34-летняя женщина увидела столетний канделябр на аукционе. Раздумья длились не долго. В любовном порыве Аманда вступила в борьбу за "свет очей" и выиграла торги. Избранник обошелся ей в 400 фунтов. Это около 32 тысяч рублей.

Вскоре люстра получила имя Люмьер и прописку в доме окрыленной дамы. К слову, в ее обиталище Люмьер оказался не первым. Либерти имеет небольшую коллекцию из 30 люстр. Вероятно они и станут основными гостями намечающейся церемонии.

"У нас еще ничего не забронировано, у меня есть друзья по всему миру, и я хочу, чтобы все они были там. Я не хочу жениться на ней без большого количества людей. Я не хочу, чтобы это были только я и Люмьер", - заявила Аманда Либерти.

Татуировка - символ верности супругу.

К бракосоченанию с предметом интерьера женщина готовится основательно. Она уже закупила кольца, а для своего избранника прикупила одежду с красными бантами. Свою верность будущему партнеру женщина решила доказать татуировкой на левой руке. На ней она набила, что называется, портрет в полный рост.

"Я была взволнована. Прежде чем я это сделала, я очень нервничала по поводу иглы, я не самый большой их поклонник, но это [дело] не было слишком нервным. Мне было так приятно видеть конечный результат, это было невероятно", - сказала влюбленная дама.

Кстати, подобная помолвка у 34-летней Аманды уже имеется. В недалеком прошлом она состояла в отношениях с американской статуей Свободы. Впрочем, длились они не долго. Любовь, по признанию Либерти, разрушило огромное расстояние между партнерами, пишет издание Daily Mirror.

Паспорт канделябра-жениха

Имя - Люмьер

Возраст - 91 год

Место рождения: Германия

Ширина - 28 дюймов

ИСТОЧНИК KP.RU