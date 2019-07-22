Более 30 человек погибли в Индии во время грозы

СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-22T00:01:31+03:00

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На севере Индии 32 человека погибли в воскресенье во время грозы в штате Уттар-Прадеш. Люди стали жертвами ударов молний. Еще 13 человек пострадали. Об этом сообщило правительство страны.

Несчастные случаи со смертельным исходом во время разгула непогоды были отмечены в городе Канпур и в округе Фатехпур. Там погибли семь человек. Пять жертв находились в городе Джханси на юге штата, еще четыре - в Джалауне, три - в округе Хамирпур. Также два человека погибли в районе города Газипур, и в городах Джанпур, Пратапгарх, Канпур и Читракут от грозы скончались по одному человеку, сообщает телеканал NDTV.

Власти пообещали оказать единовременную материальную помощь семьям погибших в размере 400 тысяч рупий (5,8 тысячи долларов). Пострадавшим обеспечат необходимую медицинскую помощь и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU