2019-07-22T00:31:18+03:00
Политика

Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией Зеленского

"Оппозиционная платформа - За жизнь" в оппозиции и вряд ли войдет в правительство Украины
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАССГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом заявил журналистам глава политсовета "За жизнь" Виктор Медведчук.

"Мы не готовы входить в коалицию с партией "Слуга народа", с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе", - пояснил он.

Медведчук также отметил, что не считает возможным, чтобы представители его фракции вошли в кабинет министров Украины, поскольку партия находится в оппозиции. Такой сценарий возможен лишь при условии, что представитель партии сможет выполнять программу "Оппозиционной платформа - За жизнь" на своем посту.

"Мы будем в оппозиции. Будем бороться с властью, за то, чтобы был установлен мир, за то, чтобы изменить экономический курс страны, за то, чтобы восстановить экономические отношения с Российской Федерацией и с другими странами СНГ для того, чтобы создать и построить успешную страну - вот наши задачи", - сказал глава политсовета в эфире телеканала "Россия-1".

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент. После подсчета первых бюллетеней лидирует партия "Слуга народа". "Оппозиционной платформа - За жизнь" занимает четвертое место по числу поддержавших ее избирателей. За нее голосовали около 9% украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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