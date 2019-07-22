Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией Зеленского
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом заявил журналистам глава политсовета "За жизнь" Виктор Медведчук.
"Мы не готовы входить в коалицию с партией "Слуга народа", с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе", - пояснил он.
Медведчук также отметил, что не считает возможным, чтобы представители его фракции вошли в кабинет министров Украины, поскольку партия находится в оппозиции. Такой сценарий возможен лишь при условии, что представитель партии сможет выполнять программу "Оппозиционной платформа - За жизнь" на своем посту.
"Мы будем в оппозиции. Будем бороться с властью, за то, чтобы был установлен мир, за то, чтобы изменить экономический курс страны, за то, чтобы восстановить экономические отношения с Российской Федерацией и с другими странами СНГ для того, чтобы создать и построить успешную страну - вот наши задачи", - сказал глава политсовета в эфире телеканала "Россия-1".
Как писал сайт kp.ru, в воскресенье на Украине состоялись внеочередные выборы в парламент. После подсчета первых бюллетеней лидирует партия "Слуга народа". "Оппозиционной платформа - За жизнь" занимает четвертое место по числу поддержавших ее избирателей. За нее голосовали около 9% украинцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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