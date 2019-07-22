2019-07-22T01:46:59+03:00
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого по делу о пропавших россиянках

Арестованный - муж 41-летней Марии, Роман
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция расследует исчезновение россиянок в МюнхенеПолиция расследует исчезновение россиянок в МюнхенеФото: REUTERS
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Полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к исчезновению двух россиянок - матери и дочери. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны.

Арестованный - муж пропавшей Марии - Романа Х. из Санкт-Петербурга. Пара поженилась уже в ФРГ, скрепив брак в российском консульстве, передает таблоид Bild.

Напомним, сайт "КП" рассказывал, что Российское посольство в Берлине 18 июля сообщило, что в Мюнхене пропали мать и дочь. Последний раз 41-летнюю Марию и 16-летнюю Татьяну видели, когда они 13 июля вышли из дома по улице Оттобруннерштрассе в Мюнхене и отправились по магазинам. Но ни в торговом центре, ни дома они не объявились.

В понедельник, 15 июля, Роман Х. заявил об исчезновении супруги, а бывший муж Марии обратился в полицию также по поводу исчезновения и дочери, и экс-супруги.

Полиция начинает расследование. Жилище семьи осматривают следователи вместе с кинологом и ищейкой. Паспорта россиянок ходят дома, что исключает возможность неожиданной поездки зарубеж.

В пятницу, 19 июля, пресс-секретарь полиции Маркус да Глория Мартинс сообщает, что собранные сведения наводят на подозрения о насильственном преступлении. Квартиру Марии и Татьяны опечатывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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