2019-07-22T02:26:03+03:00
Политика

Вакарчук назвал условия участия его партии в парламентской коалиции

Лидер "Голоса" настаивает на коалиционном соглашении и сохранении прозападной линии внешней политики
Юлия ДИВЕЕВА
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Лидер украинской партии "Голос", певец Святослав ВакарчукЛидер украинской партии "Голос", певец Святослав ВакарчукФото: СОЦСЕТИ
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Парламентская коалиция в Верховной раде Украины должна быть сформирована только на основе коалиционного соглашения. Такое условие озвучил лидер украинской партии "Голос", певец Святослав Вакарчук, говоря о возможности участия своей политической силы в коллаборациях в парламенте.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие "красные линии", - подчеркнул он.

При этом Вакарчук назвал "красные линии" "Голоса" - приоритеты, на которые будет опираться партия: продвижение Украины по пути вступления в Евросоюз и НАТО, равенство закона для всех, невмешательство государства в экономику и ликвидация олигархов, "а депутатов спускаем с неба на землю".

"Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с такими партиями мы готовы садиться и договариваться", - объяснил Вакарчук.

Напомним, сайт "КП" рассказывал, что на Украине 21 июля прошло голосование на выборах депутатов в Верховную раду. После подсчета менее чем 10% бюллетене, первое место у партии президента Украины Владимира Зеленского - 41,3% голосов.У партии Святослава Вакарчука на данный момент 6,18% голосов, что позволяет партии пройти в законодательное собрание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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