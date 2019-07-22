2019-07-22T04:47:15+03:00
Звезды

Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной

До конца 2021 года фанаты увидят пять фильмов и пять сериалов
Юлия ДИВЕЕВА
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Студия Marvel выпустит сольники Черной вдовы, Тора и доктора Стренджа. ФОто: официальный постер "Мстителей"Студия Marvel выпустит сольники Черной вдовы, Тора и доктора Стренджа. ФОто: официальный постер "Мстителей"
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Студия Marvel анонсировала проекты четвертой фазы своей киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

До конца 2021 года на экраны выйдут пять фильмов. Еще пять сериалов появятся на платформе Disney+. Первым зрители увидят сольник “Черной вдовы” со Скарлетт Йоханссон. Работа над фильмом ведется уже давно.

В ноябре 2020 года выйдет фильм "Вечные" с блестящим актерским составом: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэддэн и Кумейл Нанджиани. Фанатам представят новых персонажей киновселенной, известных по комиксам.

Кроме того, на 2020 год запланирован выход сериала "Сокол и Зимний солдат" с Энтони Макки, Себастьяном Стеном и Даниэлем Брюлем.

Следующий полноформатный фильм под названием "Шан-Чи и легенда десяти колец" выйдет в феврале 2021 года. Главную роль сыграет канадский актер Суми Лю. А уже весной поклонники Бенедикта Камбербэтча снова увидят его в образе доктора Стренджа в сиквеле "Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия".

Последним фильмом студии в 2021 году станет четвертая часть саги о Торе – "Любовь и гром". Режиссером и сценаристом картины снова станет Тайка Вайтити.

В том же, 2021 году фанатов ожидает выход таких сериалов, как "ВандаВижен" с Элизабет Олсон и Полом Бетани, "Локи" с Томом Хиддлстоном, "Соколиный глаз" с Джереми Реннером.

Но самый интересный и многообещающий телевизионный проект Marvel называется "Что если…?". Сериал будет анимационным, актеры киновселенной озвучат своих персонажей, с которыми буду происходить самые невероятные приключения.

Также компания сообщила, что намерена перезапустить франшизу об охотнике за вампирами Блейде. Главную роль в фильме исполнит лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Махершала Али.

ИСТОЧНИК KP.RU

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