2019-07-22T05:16:31+03:00
Наука

В России продукты обогатят пищевой добавкой из панциря саранчи

Биодобавка на основе хитина заменит традиционные наполнители из отходов мясной промышленности
Юлия ДИВЕЕВА
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Хитин из панциря саранчи обладает уникальными свойствамиХитин из панциря саранчи обладает уникальными свойствамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Колбасы и мясные полуфабрикаты в России начнут обогащать пищевой добавкой на основе хитина, который получают из панциря саранчи. Об этом рассказал профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский.

По его словам, ученые из Университета ИТМО уже работают над созданием такой биологической добавки в мясные, молочные продукты питания, а также в хлебобулочные изделия. Она заменит традиционные наполнители из отходов мясной промышленности, которые добавляют в колбасы и полуфабрикаты для повышения пищевой ценности, пишут «Известия».

Ишевский отметил, что животный белок становится роскошью для человечества, и остро встает необходимость в более дешевом продукте с такими же питательными свойствами, как и мясо

"В последнее время работаем над добавкой из отходов рыбоперерабатывающей промышленности: панцирей креветок и крабов. Также оказалось, что ничем не хуже в этом плане и панцирь саранчи. В африканских странах ее считают ценным продуктом и употребляют сотни лет", - рассказал профессор.

Исследование показало, что содержание белка в панцире саранчи колеблется от 13 до 77% от сухой массы, что довольно много. Ученые уверены, что высокое содержание хитина и хитозана позволит создать на ее основе линейку лечебного питания, которое подойдет людям с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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