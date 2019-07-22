2019-07-22T05:42:17+03:00
Общество

В России изменятся правила провоза багажа через границу

Ограничивается ввоз овощей, фруктов и растений
Юлия ДИВЕЕВА
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Правила провоза багажа через российскую границу изменятсяПравила провоза багажа через российскую границу изменятсяФото: "КП" Архив
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Через месяц в России начнут действовать новые нормы провоза овощей, фруктов и растений через границу. Измененные правила государственного карантинного фитосанитарного контроля вступят в силу с 19 августа.

По данным "Российской газеты", в багаже и ручной клади на территорию РФ можно будет провозить не более пяти килограммов овощей или фруктов, и не более трех букетов, состоящих максимум из 15 цветков, листьев или других частей растений.

Более крупные партии можно будет ввозить через границу при предъявлении фитосанитарных сертификатов. В противном случае товары вернут обратно или уничтожат. В списке продуктов с высокимм фитосанитарным риском: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Также ограничения коснуться бобовые и орехи, томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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