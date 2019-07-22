2019-07-22T06:43:26+03:00
Происшествия

В Гонконге неизвестные избили демонстрантов палками

В результате 36 человек получили различные травмы
Юлия ДИВЕЕВА
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В Гонконге прошли массовые демонстрации протестаВ Гонконге прошли массовые демонстрации протестаФото: REUTERS
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На демонстрантов, возвращавшихся на метро после проведения массового митинга в центре Гонконга, напала группа людей с палками и избила участников акции протеста.

Инцидент произошел на станции Юэн Лун, расположенной в отдаленном спальном районе в материковой части города. Одетых в черное активистов атаковали люди в белом. Они прятали свои лица под масками.

Среди пострадавших - представители СМИ и депутат Законодательного совета от оппозиционной Демократической партии. Всего пострадали 36 человек, передает ТАСС.

По словам свидетелей происходившего полиция прибыла на место происшествия слишком поздно - лишь спустя два часа после вызова. В нападении могли быть замешаны члены организованной преступной группировки, имеющие отношение к местным бандам -"триадам".

В воскресенье в городе прошла очередная многотысячная антиправительственная акция протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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