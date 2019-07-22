СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-22T15:01:43+03:00

В Нью-Йорке около 33 тысяч человек остались без электричества из-за жары. Фото: Con Edison

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В Нью- Йорке из-за резко выросшей нагрузки на энергосистему во время жары пришлось прекратить подачу электроэнергии некоторым потребителям. Без электричества остаются порядка 33 тысяч человек.

- Ввиду жары около 33 тысяч потребителей в Бруклине отключены для проведения ремонтных работ. Энергоснабжение будет восстановлено сегодня или завтра, - сообщила компания Con Edison, отвечающая за электроснабжение города.

При этом власти и сама компания рекомендовали людям снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать подобной ситуации. Например, включать сплит-системы на половину мощности. Однако жители мегаполиса предупреждения проигнорировали и продолжили включать на полную мощность кондиционеры и вентиляторы, в попытках спастись от жары.

Местные синоптики прогнозируют, что в понедельник 22 июля температура в воздуха в Нью-Йорке поднимется до 38 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU