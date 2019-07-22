2019-07-22T15:01:43+03:00
Общество

В Нью-Йорке около 33 тысяч человек остались без электричества из-за жары

Нагрузка на энергосистему резко выросла и пришлось отключить подачу электроэнергии
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Нью-Йорке около 33 тысяч человек остались без электричества из-за жары. Фото: Con EdisonВ Нью-Йорке около 33 тысяч человек остались без электричества из-за жары. Фото: Con Edison
Изменить размер текста:

В Нью- Йорке из-за резко выросшей нагрузки на энергосистему во время жары пришлось прекратить подачу электроэнергии некоторым потребителям. Без электричества остаются порядка 33 тысяч человек.

- Ввиду жары около 33 тысяч потребителей в Бруклине отключены для проведения ремонтных работ. Энергоснабжение будет восстановлено сегодня или завтра, - сообщила компания Con Edison, отвечающая за электроснабжение города.

При этом власти и сама компания рекомендовали людям снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать подобной ситуации. Например, включать сплит-системы на половину мощности. Однако жители мегаполиса предупреждения проигнорировали и продолжили включать на полную мощность кондиционеры и вентиляторы, в попытках спастись от жары.

Местные синоптики прогнозируют, что в понедельник 22 июля температура в воздуха в Нью-Йорке поднимется до 38 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Болтон обсудил с главой МИД Японии ситуацию с Ираном и КНДР
В Торонто из-за кишечной палочки закрыли часть городских пляжей
Минобороны назвал фейком сообщение об ударе ВКС России по рынку в Сирии
Москвич купил фальшивый билет на концерт Metallica за 7 тысяч рублей
Надежда Савченко получила восемь голосов на выборах в Верховную Раду Украины
Питомцев зоопарков защитят от агрессивных посетителей
Британия признала, что их ВМС не в силах защитить страну
Лидер «Слуги народа» перечислил основные законопроекты в новой Раде
В Иране арестовали 17 американских шпионов
Парапланерист чудом выжил и снял свое крушение на видео
Индия запустила к Луне автоматическую станцию с посадочным модулем и луноходом
В Лондоне бушует крупный пожар в торговом центре
Из-за Бориса Джонса замглавы МИД Великобритании ушел в отставку
На станции метро "Окская" создадут иллюзию реки в синих тонах
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400