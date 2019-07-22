2019-07-22T15:30:27+03:00
Звезды

Умер актер из фильма «Спортлото – 82» Денис Кмит

Артисту было 59 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Скончался российский актер Денис Кмит. Фото ТАСС/ Юрий МашковСкончался российский актер Денис Кмит. Фото ТАСС/ Юрий Машков
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21 июля на 60-ом году жизни скончался российский актер Денис Кмит. Трагичную новость сообщил продюсер Вячеслав Шмыров.

- Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы - фото-художника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии, - написал он в своем Facebook.

Наибольшую известность Кмиту принес фильм «Спортлото-82». Он сыграл роль молодого человека Павла, жениха Татьяны. Эта комедия Леонида Гайдая сразу же полюбилась зрителям и вмиг стала лидером советского кинопроката.

Однако после триумфа «Спортлото-82» Кмита ждала далеко незавидная судьба. Он ушел на службу в армию и получил там травму позвоночника. После этого 30 лет артист был прикован к инвалидному креслу. Однако недуг никак не помешал Кмиту продолжать вести полноценную жизнь и заниматься творчеством.

Он пробовал себя в роли художника, писал стихи и сценарии к фильмам. Но и от актерской карьеры полностью не отказался. Кмит еще дважды мелькал на экранах в фильмах «Ка-ка-ду» и «Поворот ключа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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