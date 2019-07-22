2019-07-22T15:44:02+03:00
Москва

Памфилова: ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в МГД

Это не предусмотрено российским законодательством
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАССЭлла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что подписи в поддержку тех, кто уже зарегистрирован как кандидат в депутаты в Мосгордуму (МГД), перепроверять не будут.

«Законом это не предусмотрено. Если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, они могут подать друг на друга в суд. Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются — кто кого», — отметила Памфилова в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

Перепроверка подписей, поданных в поддержку зарегистрированного кандидата, может быть проведена только по решению суда. Такова норма закона.

Напомним, выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, в частности, Сергею Митрохину, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и Любови Соболь. В подписных листах, которые некоторые из самовыдвиженцев, предоставили в Мосизбирком, были найдены подписи умерших людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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