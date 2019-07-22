Гимнастка сорвалась с высоты в Центре цирковых искусств

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-22T15:55:40+03:00

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В московском центре цирковых искусств в Измайловском районе с двухметровой высоты сорвалась молодая гимнастка. Девушка выполняла акробатические номера и рухнула на арену.

На помощь 29-летней Анне Андрюшковой прибыли медики, они приняли решение забрать пострадавшую в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева.

В экстренных службах столицы телеканалу «360» сообщили, что до приезда врачей девушку не стали передвигать, опасаясь еще сильнее усугубить ситуацию. Коллеги постарались обезболить ушибленные места, приложив лед к телу пострадавшей девушки.

Сейчас гимнастка в больнице, медики оценивают травмы, которые она получила

После обследования врачи смогут говорить о повреждениях, которые получила гимнастка. Медики отказались сообщить даже предварительный диагноз.

Из соцсетей можно понять, что Анна имеет большой опыт выступлений на арене, на ее странице "ВКонтакте" много снимков, где она запечатлена в работе. Девушка исполняла акробатические номера на обруче, который был закреплен на высоте.

ИСТОЧНИК KP.RU