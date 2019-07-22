Суд отказал экс-министру обороны Грузии в аресте активов "Рустави 2"

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-22T15:53:58+03:00

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Городской суд Тбилиси отказался удовлетворять требование бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили об аресте активов телеканала "Рустави 2". Об этом сообщил сам экс-глава ведомства.

"Тбилисский городской суд отказал нам в аресте долей "Рустави 2" по смешным для юристов мотивам, якобы мы должны были требовать арест долей вместе с внесением иска. Мы иск не вносили, собираемся. У нас по закону было 10 дней на внесение иска", - сказал Окруашвили.

По его словам, в ближайшее время будет решено - обжаловать отказ ареста или внести иск и вновь озвучить требования, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе "Рустави 2" перешел в собственность своего прежнего владельца, бизнесмена Кибара Халваши. Власти отняли у него телеканал еще при Михаиле Саакашвили, и предприниматель уехал из страны. Он вернулся два года назад и подал в иск о возврате компании - успешно.

Окруашвили же утверждает, что реальным владельцем "Рустави 2" является он. Это якобы подтверждает составленный в 2010 году документ, согласно которому Халваши являлся номинированным лицом, владеющим правом собственности на телекомпанию.

ИСТОЧНИК KP.RU