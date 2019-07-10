Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в Россию вина и минералку

Секс-партнер (по сведениям от «Грузинформ») телеведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния и, по совместительству, гендиректор этого телеканала Николоз Гварамия публично пообещал мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию.

- Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми и вино возил в Россию? Да я мочиться буду во все это! Мне все равно! – разбушевался он в студии телеканала. Напомним, именно он ранее отправил Габуния в двухмесячный отпуск (ТВ-сезон просто закрылся до осени) и выразил гордость тем, что из-за выходки его сожителя рейтинг канала вырос. И вроде как еще один телеведущий, уже спортивный, тоже высказался в «стиле Габуния» под хихиканье зала в адрес Путина, но уже на грузинском языке.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным введений торговых санкций против Тбилиси из «уважения к грузинскому народу». В Тбилиси сразу с облегчением выдохнули. Президент Саломе Зурабишвили приветствовала решение Путина и тут же осудила радикалов внутри страны. Глава МИД Грузии назвал слова Путина «единственным и правильным решением». Премьер-министр Бахтадзе был еще более рад: «Конечно же, это решение хорошее и приветствуется». Но несгибаемые борцы-мочеиспускатели продолжают бороться с «агрессором» доступными им способами.

Помнится, у некогда президента Грузии Саакашвили тоже был такой министр обороны Окруашвили, ответственный за экспорт вина, который гордился тем, что грузинские виноделы продают в России «фекалии» под видом благородного напитка. И чем это позже закончилось для Грузии и ее вин, напомнить? Они исчезли из России. Но память и разум не относятся к числу достоинств грузинских борцов «за демократию». Как, впрочем, и у многих российских. Ну, если вы так настойчиво просите, то Россия может и повторить. Раз сами не можете справиться со своими радикалами. Только потом не плачьте.

Странные люди, которым наплевать на своих сограждан. Путин решил не обращать внимания на лай шавок. Но Госдума от своих намерений ввести против Грузии торговые санкции за русофобство и оскорбления не отказалась. Топор-то занесен и продолжает оставаться занесенным. Он не отложен в сторону, не убран. Его, конечно, пока сдерживает президент России, но и его терпение может закончиться. Причем, весьма неожиданно не только для «храбрецов» в телеэфире. Не говорите потом, что вас не предупреждали.