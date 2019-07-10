2019-07-10T14:11:29+03:00
В мире

Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в Россию вина и минералку

Телеэлита Грузии продолжает оставаться буйнопомешанной и просит ввести санкции против Тбилиси
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Гендиректор грузинского телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия.Гендиректор грузинского телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия.Фото: Википедия
Изменить размер текста:

Секс-партнер (по сведениям от «Грузинформ») телеведущего грузинского телеканала «РуставиГеоргия Габуния и, по совместительству, гендиректор этого телеканала Николоз Гварамия публично пообещал мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию.

- Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми и вино возил в Россию? Да я мочиться буду во все это! Мне все равно! – разбушевался он в студии телеканала. Напомним, именно он ранее отправил Габуния в двухмесячный отпуск (ТВ-сезон просто закрылся до осени) и выразил гордость тем, что из-за выходки его сожителя рейтинг канала вырос. И вроде как еще один телеведущий, уже спортивный, тоже высказался в «стиле Габуния» под хихиканье зала в адрес Путина, но уже на грузинском языке.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным введений торговых санкций против Тбилиси из «уважения к грузинскому народу». В Тбилиси сразу с облегчением выдохнули. Президент Саломе Зурабишвили приветствовала решение Путина и тут же осудила радикалов внутри страны. Глава МИД Грузии назвал слова Путина «единственным и правильным решением». Премьер-министр Бахтадзе был еще более рад: «Конечно же, это решение хорошее и приветствуется». Но несгибаемые борцы-мочеиспускатели продолжают бороться с «агрессором» доступными им способами.

Помнится, у некогда президента Грузии Саакашвили тоже был такой министр обороны Окруашвили, ответственный за экспорт вина, который гордился тем, что грузинские виноделы продают в России «фекалии» под видом благородного напитка. И чем это позже закончилось для Грузии и ее вин, напомнить? Они исчезли из России. Но память и разум не относятся к числу достоинств грузинских борцов «за демократию». Как, впрочем, и у многих российских. Ну, если вы так настойчиво просите, то Россия может и повторить. Раз сами не можете справиться со своими радикалами. Только потом не плачьте.

Странные люди, которым наплевать на своих сограждан. Путин решил не обращать внимания на лай шавок. Но Госдума от своих намерений ввести против Грузии торговые санкции за русофобство и оскорбления не отказалась. Топор-то занесен и продолжает оставаться занесенным. Он не отложен в сторону, не убран. Его, конечно, пока сдерживает президент России, но и его терпение может закончиться. Причем, весьма неожиданно не только для «храбрецов» в телеэфире. Не говорите потом, что вас не предупреждали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия и США помирились в Молдавии, чтобы сделать то же самое на Украине
Впервые в новейшей истории главные политические силы мира не стали делить между собой государство послабее. Единичный случай или новая международная политика? Выясняла спецкор «КП» Дарья Асламова [Часть 2]
Как Россия, США и Евросоюз взяли и договорились о судьбе Молдавии
Впервые в новейшей истории главные политические силы мира не стали делить между собой государство послабее. Единичный случай или новая международная политика? Выясняла спецкор «КП» Дарья Асламова [Часть 1]
Новости 24
Путин: правительство должно начать активную работу в сфере новых технологий
В Раде зарегистрирован законопроект о наказании за непризнание Крыма и Донбасса украинским
США смягчили ограничения на сотрудничество бизнеса с китайским Huawei
В Калуге самолет совершил экстренную посадку из-за обморока пилота
Иран готов начать обогащение урана до 20%
Полет российского космонавта на орбиту оказался под угрозой срыва из-за травмы
Стинг отменил еще три концерта из-за проблем со здоровьем
Опрос: в ходе досрочных выборов на Украине в Раду могут пройти шесть партий
Кремль: поставки в Турцию С-400 идут по плану
Порядка 1,8 млн сирийцев вернулись в свои дома
Песков о возобновлении авиасообщения с Грузией: Мы надеемся, что рано или поздно это произойдет
Песков: Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в России и журналиста Вышинского на Украине
Премьер Украины поручил найти средства для парада на День независимости
Военный атташе опроверг утверждения о российских войсках в Венесуэле
Глава Генштаба Вооруженных сил России встретится с главкомом ОВС НАТО
Тинто Брасс находится в реанимации в Риме
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
Матвиенко назвала антироссийские акции в Грузии «тщательно продуманной провокацией»