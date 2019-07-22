Врач-генетик рассказала, к чему приводит зависимость от смартфона

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-22T18:01:07+03:00

Врачи уверены, что зависимость от гаджетов очень пагубно сказывается на организме человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чрезмерное увлечение гаджетами может стать на одну ступень с игроманией и шопингоманией

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Пока зависимость от сматфонов официально не признана болезнью, но врачи все чаще говорят, что рано или поздно она встанет в один ряд с игроманией, сексоголизмом, шопингоманией и другими пагубными привычками.

Научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы Антонина Есакова рассказала, увлечение смартфонами напрямую сказывается на качестве жизни человека.

Изначально гаджет был создан, чтобы облегчить жизнь человека, но многие пользователи начали уделять им более семи часов в сутки.

- Если ваша рука постоянно тянется к гаджету, чтобы проверить ленту новостей или количество лайков под вашим фото, — значит, вы уже в группе риска, формируется зависимость. Когда-нибудь она даст о себе знать, - рассуждает медик.

В первую очередь страдают память, сон, внимание становится рассеянным, а вот нервозность и возбудимость возрастают. Помимо этого, у человека появляется симптом повышенной тревожности, а работоспособность падает, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU