В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины
В России возросло число мигрантов. С января по апрель 2019 года показатель миграционного потока превысил данные, которые фиксировали на протяжении десяти последних лет. При этом доля легализованных на рынке труда мигрантов сократилась, говорится в мониторинге Института Гайдара, который есть в распоряжении «Известий».
За первые четыре месяца текущего года в страну официально въехало 98 тыс. человек. Для сравнения в 2018 году за аналогичный период прибыло только 57,1 тыс. человек.
Чаще всего приезжают мигранты из Армении и Украины, а вот показатели по представителям Белоруссии и Молдавии сократились.
Всего по данным на 1 июня в России находится 4,4 миллиона человек, которые при въезде указали целью своего визита работу по найму. Центрами притяжения мигрантов, как и в предыдущие годы, остаются Московская и Санкт-Петербургская алгомерации, а также Краснодарский край.
ИСТОЧНИК KP.RU