2019-07-22T17:51:48+03:00
Общество

В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины

За четыре месяца 2019 года в страну приехали более 98 тысяч человек
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эксперты пришли к выводу, что в России увеличилось число мигрантовЭксперты пришли к выводу, что в России увеличилось число мигрантовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России возросло число мигрантов. С января по апрель 2019 года показатель миграционного потока превысил данные, которые фиксировали на протяжении десяти последних лет. При этом доля легализованных на рынке труда мигрантов сократилась, говорится в мониторинге Института Гайдара, который есть в распоряжении «Известий».

За первые четыре месяца текущего года в страну официально въехало 98 тыс. человек. Для сравнения в 2018 году за аналогичный период прибыло только 57,1 тыс. человек.

Чаще всего приезжают мигранты из Армении и Украины, а вот показатели по представителям Белоруссии и Молдавии сократились.

Всего по данным на 1 июня в России находится 4,4 миллиона человек, которые при въезде указали целью своего визита работу по найму. Центрами притяжения мигрантов, как и в предыдущие годы, остаются Московская и Санкт-Петербургская алгомерации, а также Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин отменил санкции против Эритреи, действовавшие почти 10 лет
МЧС будет ремонтировать дома многодетных семей
Порошенко повторно вызвали на допрос
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки свыше 75% бюллетеней
Всех отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выписали из больниц
Россия и Испания обсудили меры по усилению борьбы с терроризмом
Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области до конца июля
Врач-генетик рассказала, к чему приводит зависимость от смартфона
Зампред правления "Новатэка", американец Джетвей получил гражданство РФ
Диабет оказался гораздо опаснее для женщин, чем для мужчин
Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе
Трамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте шпионов ЦРУ в Иране
Умер Виктор Мусияка, один из авторов Конституции Украины
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся грозе
Онищенко предложил добавить сильным вузам бюджетных мест
В Генпрокуратуре Украины прокомментировали сообщение об «исчезновении» Луценко
Семь человек погибли при обстреле боевиками сирийской провинции Хама
Четверо туристов погибли и 23 пропали из-за наводнения в Китае
Минобороны опубликовало видео высадки морпехов Северного флота
На 23 июля назначен тест системы электронного голосования
Лукашенко назвал Украину "головной болью" и "бедой" Европы
Ленинградская область сама готовит себе врачей
Четверть продаваемой питьевой воды в России является подделкой
В России собрали 250 миллионов рублей на курортных сборах
Самого вежливого оленя в мире сняли на видео
Суд отказал экс-министру обороны Грузии в аресте активов "Рустави 2"
Гимнастка сорвалась с высоты в Центре цирковых искусств
Путин возглавил набсовет «Россия - страна возможностей»