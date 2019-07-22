В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-22T17:51:48+03:00

За четыре месяца 2019 года в страну приехали более 98 тысяч человек

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В России возросло число мигрантов. С января по апрель 2019 года показатель миграционного потока превысил данные, которые фиксировали на протяжении десяти последних лет. При этом доля легализованных на рынке труда мигрантов сократилась, говорится в мониторинге Института Гайдара, который есть в распоряжении «Известий».

За первые четыре месяца текущего года в страну официально въехало 98 тыс. человек. Для сравнения в 2018 году за аналогичный период прибыло только 57,1 тыс. человек.

Чаще всего приезжают мигранты из Армении и Украины, а вот показатели по представителям Белоруссии и Молдавии сократились.

Всего по данным на 1 июня в России находится 4,4 миллиона человек, которые при въезде указали целью своего визита работу по найму. Центрами притяжения мигрантов, как и в предыдущие годы, остаются Московская и Санкт-Петербургская алгомерации, а также Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU