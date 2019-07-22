2019-07-22T19:10:52+03:00
Экономика

Зарплата каждого пятого работника образования составила менее 15 тысяч рублей

При этом, у 7% сотрудников зарплата ниже МРОТ
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Зарплата каждого пятого работника образования составила менее 15 тысяч рублейЗарплата каждого пятого работника образования составила менее 15 тысяч рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Росстата почти четверть (23%) работников сферы образования получают меньше 15 тысяч рублей. Причем, около 7% сотрудников образовательных учреждений получают меньше МРОТ (минимального размера оплаты труда - 11280 рублей).

Счастливчиков с большими зарплатами оказалось не так много. Более 50 тысяч рублей получают всего 15% сотрудников, и только 3% получают оклад более 100 тысяч рублей.

Причем, эти зарплаты указаны без вычета налогов. То есть реальные доходы граждан еще меньше.

Неутешительная статистика показывает, что сфера образования занимает первое место по количеству работников с зарплатой ниже МРОТ. Затем идет культура и организация досуга и развлечений. В этой сфере меньше МРОТ получают 5,8% работников.

«Почетное» третье место поделили сферы транспортировки и хранения. Там число сотрудников, зарабатывающих меньше МРОТ, составило 4,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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