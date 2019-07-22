Госдума не будет рассматривать поправки об изъятии земель с аварийным жильем

СЕГОДНЯ 20:40 2019-07-22T20:40:18+03:00

Госдума не будет рассматривать поправки об изъятии участков с домами Фото: Александр Жданов

Из текста законопроекта о внесений изменений в кодексы были исключены все спорные положения

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Из законопроекта о внесении изменений в Градостроительный и Земельный кодексы были изъяты положения об изъятии земель с подлежащим сносу жильем в рамках реализации проектов комплексного развития территорий муниципальных образований.

Решение было принято в процессе подготовки документа ко второму чтению в Государственной думе. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Завтра [во вторник, 23 июля] он будет рассмотрен во втором чтении, там нет никаких изъятий", - сказал депутат.

Заместитель председателя комитета Павел Федяев подтвердил, что из текста документа были изъяты все спорные положения, передает ТАСС.

Напомним, что изначально законопроект предусматривал возможность изъятия земельных участков, на которых расположено аварийное или подлежащее сносу жилье, а также объекты коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, его обеспечивающие.

Кроме того, в будущем у россиян могут начать изымать земли за несоблюдение норм противопожарной безопасности. Сайт kp.ru писал, что под это определение попадает даже высокая трава на дачных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU