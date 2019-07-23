2019-07-23T02:41:35+03:00
Общество

Дачную амнистию могут продлить до 1 марта 2021 года

Госдума во вторник рассмотрит законопроект во втором чтении
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдума на заседании во вторник законопроект о продлении так называемой дачной амнистииГосдума на заседании во вторник законопроект о продлении так называемой дачной амнистииФото: Иван МАКЕЕВ
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Во вторник, 23 июля, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о продлении «дачной амнистии» во втором чтении. В частности, на обсуждение законодателей будет выдвинута поправка, которая предусматривает ее продление до 1 марта 2021 года, а не до первого дня весны 2022 года, как предусматривала редакция первого чтения.

Автор инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, указывает, что за время действия «дачной амнистии», которая перестала действовать 1 марта этого года, далеко не все россияне успели ею воспользоваться и в упрощенном порядке зарегистрировать постройки на своих садовых участках. По его словам, речь идет о нескольких миллионах неоформленных объектов, поэтому «было бы правильно защитить права граждан не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в амнистию других объектов».

Депутат уточнил, что до указанной даты – 1 марта 2021 года – оформление прав на построенные на садовых участках дома будет, как и раньше, проходить по упрощенной схеме, «при наличии права на земельный участок потребуется только технический план», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Госдуму был внесен законопроект о возвращении «дачной амнистии» для построек на садовых участках до 1 марта 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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