Ким Чен Ын осмотрел созданную в КНДР новую подводную лодку

СЕГОДНЯ 05:13 2019-07-23T05:28:32+03:00

По данным северокорейских СМИ, субмарина будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море [фото]

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично осмотрел недавно построенную в КНДР подводную лодку, предназначенную для Военно-морских сил страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Издание отмечает, что «уважаемый высший руководитель, инспектируя новую подводную лодку, ознакомился также с техническими данными и ее боевой системой», однако не уточняет ни на каком проходила эта инспекция, ни в каком регионе страны оно располагается. Технические данные субмарины и каким вооружением она оснащена, тоже не раскрывается.

При этом агентство опубликовало снимки главы Северной Кореи на фоне подлодки в доке, но саму субмарину на снимках видно только частично.

В ходе инспекции Ким Чен Ын подчеркнул, что наличие подводных лодок имеет стратегическое значение для КНДРФото: REUTERS

Отмечается, что в ходе инспекции Ким Чен Ын подчеркнул стратегическое значение наличия подводных лодок для надежной обороны КНДР и заявил о необходимости разработки новых вооружений для ВМС страны.

ИСТОЧНИК KP.RU