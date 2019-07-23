В России могут сузить парковочные места для легковушек

СЕГОДНЯ 06:31 2019-07-23T06:31:38+03:00

По действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 м в длину и 2,5 м в ширину. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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В российских городах могут значительно сузить парковочные места для легковушек: по действующим стандартам минимальные размеры машино-места для легковых автомобилей на городских парковках составляют 5,3 метра на 2,5 м.

Новый же стандарт предполагает уменьшение парковочного места на полметра в ширину и почти на столько же – в длину. По задумке авторов этой инициативы, такое сужение позволит создать новые парковочные места там, где сейчас поставить машину не позволяет ширина проезжей части.

Кроме того, благодаря нововведению в городах можно будет увеличить количество платных парковок, а значит – в местных бюджетах появятся дополнительные деньги.

Об этом рассказал газете «Известия» глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, уточнив, что размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU