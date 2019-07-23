2019-07-23T06:31:38+03:00
Авто

В России могут сузить парковочные места для легковушек

Росстандарт намерен значительно уменьшить размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках
Поделиться:
По действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 м в длину и 2,5 м в ширину. Фото: Артем Геодакян/ТАССПо действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 м в длину и 2,5 м в ширину. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

В российских городах могут значительно сузить парковочные места для легковушек: по действующим стандартам минимальные размеры машино-места для легковых автомобилей на городских парковках составляют 5,3 метра на 2,5 м.

Новый же стандарт предполагает уменьшение парковочного места на полметра в ширину и почти на столько же – в длину. По задумке авторов этой инициативы, такое сужение позволит создать новые парковочные места там, где сейчас поставить машину не позволяет ширина проезжей части.

Кроме того, благодаря нововведению в городах можно будет увеличить количество платных парковок, а значит – в местных бюджетах появятся дополнительные деньги.

Об этом рассказал газете «Известия» глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, уточнив, что размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Венесуэлы заявили, что причиной нового блэкаута стала атака «электромагнитного характера»
Ким Чен Ын осмотрел созданную в КНДР новую подводную лодку
Прокуратура Польши: пропавший пятилетний мальчик из России был убит его отцом
Президент США и премьер Пакистана договорились восстановить прочные военные связи между странами
Помпео: США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Сгоревший в Хабаровском крае палаточный лагерь работал без разрешения
Трамп заявил, что США могли бы «выиграть войну» в Афганистане за неделю
Дачную амнистию могут продлить до 1 марта 2021 года
Трамп объявил, что договорился c конгрессом по бюджету и госдолгу
В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Трамп похвалил Си Цзиньпина за ответственный подход к протестам в Гонконге
Facebook выплатит $5 млрд за нарушения, допущенные при обработке личных данных пользователей
В Сети появилось видео пожара в палаточном городке в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае погиб ребенок
Николай Королев освобожден от должности замглавы Ростуризма
Трамп заявил о готовности США возобновить переговоры с КНДР
Путин ввел мораторий на меры господдержки нефтяных месторождений
Трамп признался, что все меньше хочет заключать сделку с Ираном
Российские рапиристки стали чемпионками мира по фехтованию
Турчинов обвинил украинцев в желании стать "рабами"
Помпео назвал Иран "реальной угрозой" для всего мира
Госдума не будет рассматривать поправки об изъятии земель с аварийным жильем
Медведчук: "Специально говорю на русском, чтобы поддержать людей"