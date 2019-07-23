Южная Корея заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами
Военные Южной Кореи объявили, якобы во вторник утром бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство страны в районе Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
По данным издания, инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), которые являются предметом территориального спора между Сеулом и Токио. Как утверждают военнослужащие страны, ранним утром 23 июля в опознавательную зону ПВО Южной Кореи залетели пять иностранных военных самолетов – три российских и два китайских, причем один из бомбардировщиков России якобы нарушил воздушное пространство республики дважды. Первый раз около 09:00 (03:00 мск), второй – через полчаса.
Сообщается также, что в небо по тревоге были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.
ИСТОЧНИК KP.RU