Работникам банков хотят запретить пользоваться смартфонами

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-23T08:43:27+03:00

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Сотрудникам российских банком хотят запретить пользоваться сотовыми телефонами и другими гаджетами, у которых есть камера, на рабочем месте. Причем в нескольких подразделениях некоторых банков такие ограничения уже действуют. Коснуться и остальных рекомендации могут уже в сентябре этого года.

- Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений, - рассказал «Известиям» вице-президент ассоциации банков России Олег Скворцов.

А связано все с утечкой личных данных клиентов. Эта проблема в виде фотоснимков персональных данных стоит настолько остро, что требований, которые сами организации предъявляют к своим работникам, уже недостаточно. К такому выводу пришли эксперты, предложившие ограничения. В самих банках не уверены в действенности таких запретов.

ИСТОЧНИК KP.RU