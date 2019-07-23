Польша на 80-летие начала Второй мировой войны позвала Германию, но не Россию

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-23T09:05:17+03:00

Польша отпразднует 80-летие начала Второй мировой войны с Германией, даже не позвав Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ежегодно в Польше устраивают памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. Традиционно они проходят на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04.48. Именно в это время началась первая бомбардировка польской территории. Этот год не станет исключением и 1 сентября в стране отметят дату.

Польша в этом году позвала отметить 80-летие Германию. При этом Россию в список приглашенных не внесла, сообщает «РИА Новости». Но в стране отдельно отметили, что этот день хотят провести «в кругу близких».

- Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире, основанного на принципах соблюдения международного права, - заявили в пресс-службе польского президента.

Интересно, что Польшу даже не смущает тот факт, что именно Германия напала на них 1 сентября 1939 года. Отмечается, что к приглашенным странам относятся: члены НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства, в том числе Белоруссия, как член этой инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU