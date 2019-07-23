2019-07-23T10:24:47+03:00
Политика

Минобороны России ответили на обвинения Южной Кореи о нарушении воздушного пространства

Южнокорейцы заявили, что российские пилоты два раза по три минуты находились на их территории
Мария ИГНАТЬЕВА
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Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространстваЮжная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил Воздушно-космические силы России в нарушении воздушного пространства. По заявлению южнокорейских военных, самолет РФ два раза, каждый по три минуты, находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем в районе острова Токто. Военное ведомство сообщало, что были произведены два предупредительных выстрела.

- Два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. В районе островов Токто к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности, - заявили в Минобороны России.

При этом южнокорейские летчики не выходили на связь с экипажами Ту-95мс. После отстрела тепловых ловушек F-16 удалились от российских самолетов. Военные также уточнили, что находились в 25 километрах от островов Токто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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