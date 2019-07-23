Госдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских прав

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-23T15:00:42+03:00

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, предлагающий создать реестр лиц, которые не могут выступать усыновителями, попечителями или опекунами.

- Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» в части создания реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк данных, - говорится в пояснительной записке.

Люди, лишенные родительских прав или имеющие ограничения, и до этого не могли принять ребенка в свою семью. Однако такие случаи все вывалялись. По мнению политиков, новый закон исключит их. Эта база будет доступна всем органам, которые в той или иной мере, принимают участие в процедуре передачи ребенка в приемную семью. Однако в ней не будет родителей, чьи права, к примеру, были восстановлены. Согласно Семейному кодексу, они могут быть усыновителями.

ИСТОЧНИК KP.RU