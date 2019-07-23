2019-07-23T15:00:42+03:00
Общество

Госдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских прав

Эта база будет доступна всем органам, принимающим участие в процедуре усыновления
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Госдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских правГосдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских правФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, предлагающий создать реестр лиц, которые не могут выступать усыновителями, попечителями или опекунами.

- Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» в части создания реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк данных, - говорится в пояснительной записке.

Люди, лишенные родительских прав или имеющие ограничения, и до этого не могли принять ребенка в свою семью. Однако такие случаи все вывалялись. По мнению политиков, новый закон исключит их. Эта база будет доступна всем органам, которые в той или иной мере, принимают участие в процедуре передачи ребенка в приемную семью. Однако в ней не будет родителей, чьи права, к примеру, были восстановлены. Согласно Семейному кодексу, они могут быть усыновителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У берегов Италии разбился вертолет с россиянами
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР
Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК
Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
Суд продлил арест сестрам Хачатурян
В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего
Москвичи требуют от ЦИК отстранить кандидатов с фальшивыми подписями
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон
В России принят закон о недобросовестных опекунах
В США придумали самый короткий IQ-тест из трех вопросов
Самолет рейса Осло-Москва подал сигнал бедствия в небе над Швецией
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
В Госдуме выступили против сокращения размеров мест для парковки
Большинство россиян нейтрально относятся к татуировкам
СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей
Исследование показало, в какой стране можно заработать на жилье быстрее всего
Пчеловоды готовят жалобы в прокуратуру из-за гибели пчел в России
Медведев: нужно определить, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России
В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»
В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям
Совфед освободил от должности зампрокурора России
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане