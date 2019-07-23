2019-07-23T16:33:58+03:00
В мире

Появилось видео перехвата корейскими истребителями российского и китайского самолетов

В Минобороны отметили, что по данным объективного контроля нарушений воздушного пространства зафиксировано не было [видео]
Елена АКИМОВА
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Корейские СМИ опубликовали видео перехвата российского самолета. ФОТО: кадр с видеоКорейские СМИ опубликовали видео перехвата российского самолета. ФОТО: кадр с видео
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Агентство Yonhap опубликовало кадры перехвата российского и китайского самолетов корейскими бомбардировщиками.

По тревоге корейские военные подняли в воздух истребители F-15K и F-16.

По данным корейских журналистов, ссылающихся на источники в военном ведомстве страны, нарушение военного пространства было зафиксировано между 9 и 10 часами утра по местному времени. Несколькими часами ранее вторжение на территорию Страны утренней свежести осуществили китайские бомбардировщики.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), которые являются предметом территориального спора между Сеулом и Токио.

В свою очередь в Минобороны РФ сразу же среагировали на случившееся и прокомментировали ситуацию. В военном ведомстве отметили, что по данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Факт воздушного патрулирования над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей был подтвержден. В составе группы было два бомбардировщика:Ту-95мс ВКС России и «Хун-6к ВВС НОАК [Народно-освободительной армии Китая].

В Совфеде усомнились в правдивости новостей из Сеула.

- Всё это очень похоже на очередную фейковую новость, — сказал «КП» сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Многие эксперты предполагают, что все происходящее может быть очередным витком информационной войны, цель которой выставить Россию (а заодно и Китай) «агрессорами», пишет газета "Известия"

Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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