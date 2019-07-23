Япония считает, что перехватить самолеты РФ должны были ее истребители
В Японии считают, что заниматься перехватом российских самолетов, которые якобы нарушили воздушное пространство в районе спорных островов Такэсима (Токто), должны были ее истребители, а не южнокорейские. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Таро Коно.
"Острова Такэсима - это наша территория. <...> Это несовместимо с нашей позицией, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении", - сказал глава ведомства.
Агентство ТАСС уточняет, что Япония уже выразила Москве и Сеулу протесты по данному инциденту.
Сайт kp.ru писал, что ранее южнокорейское агентство "Ренхап" обвинило российские и китайские бомбардировщики в незаконном вторжении в воздушное пространство республики.
В Минобороны РФ эту информацию уже опровергли. Международная авиагруппа действительно осуществляла патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, но нарушений воздушного пространства допущено не было.
Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.
ИСТОЧНИК KP.RU