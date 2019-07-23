2019-07-23T16:42:20+03:00
Политика

Япония считает, что перехватить самолеты РФ должны были ее истребители

Ранее Южная Корея обвинила российские бомбардировщики в нарушении воздушного пространства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетамиТокио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетамиФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В Японии считают, что заниматься перехватом российских самолетов, которые якобы нарушили воздушное пространство в районе спорных островов Такэсима (Токто), должны были ее истребители, а не южнокорейские. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Таро Коно.

"Острова Такэсима - это наша территория. <...> Это несовместимо с нашей позицией, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении", - сказал глава ведомства.

Агентство ТАСС уточняет, что Япония уже выразила Москве и Сеулу протесты по данному инциденту.

Сайт kp.ru писал, что ранее южнокорейское агентство "Ренхап" обвинило российские и китайские бомбардировщики в незаконном вторжении в воздушное пространство республики.

В Минобороны РФ эту информацию уже опровергли. Международная авиагруппа действительно осуществляла патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, но нарушений воздушного пространства допущено не было.

Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме прокомментировали проект об идентификации пользователей к e-mail
Два человека погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке
Пять человек погибли в результате схода оползня в Турции
В МИД РФ назвали непонятной идею Вашингтона о коалиции в Ормузском проливе
Первый этап поставок компонентов С-400 завершится к концу недели
Появилось видео перехвата корейскими истребителями российского и китайского самолетов
Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусских яблок в Россию
Трамп заявил, что Джонсон станет великолепным премьер-министром Великобритании
В США запретили удаление когтей у кошек
У берегов Италии разбился вертолет с россиянами
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР
Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК
Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
Суд продлил арест сестрам Хачатурян
В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего