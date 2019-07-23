Сразу 20 регионов превысили максимальный уровень просрочки по кредитам

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-23T18:17:35+03:00

В лидерах Ингушетия, где почти 16 процентов займов проблемные

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«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» составила рейтинг самых проблемных регионов, где люди чаще допускают просрочку по кредитам. Сразу в 20 субъектах РФ дела оказались не очень благоприятными.

Как правило проблемы возникают в малообеспеченных регионах, где низкий уровень зарплат и высокий уровень закредитованности населения. А самые высокие уровни займом отмечаются в благополучных регионах. Там часто банки предоставляют внушительные суммы, а клиенты имеют возможность быстро расплатиться с долгами, пишет газета «Известия».

Эксперты посчитали, что в среднем по стране на погашение кредита россиянам требуется 11 месяцев, но далеко не везде дела обстоят так хорошо.

В Туве потребуется 124 месяца,

В Калмыкии 32 месяца,

Республике Алтай 26 месяцев,

В Чувашии и Карачаево-Черкесии по 24 месяца,

В Курганской области 22 месяца,

В Еврейской автономной области 21 месяц.

«Лидеры» по просроченной задолженности:

Ингушетия – 15,6% от общего пакета кредитов,

Карачаево-Черкесия – 9,78%,

Северная Осетия 8,29%,

Бурятия – 7,51%,

Адыгея 7,23%,

Дагестан - 6,41%,

Кабардино-Балкария – 6.37%,

Чечня – 6,19%,

Забайкальский край – 6,16%,

Астраханская область – 6,3%,

Ставропольский край – 5,98%,

Краснодарский край – 5,92%,

Ростовская область – 5,91%,

Кемеровская область – 5,87%,

Волгоградская область – 5,77%,

Красноярский край – 5,74%,

Омская область – 5,73%,

Тува - 5,69%,

Республике Алтай - 5,58%,

Калининградская область – 5,53%.

ИСТОЧНИК KP.RU