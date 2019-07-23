Сразу 20 регионов превысили максимальный уровень просрочки по кредитам
«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» составила рейтинг самых проблемных регионов, где люди чаще допускают просрочку по кредитам. Сразу в 20 субъектах РФ дела оказались не очень благоприятными.
Как правило проблемы возникают в малообеспеченных регионах, где низкий уровень зарплат и высокий уровень закредитованности населения. А самые высокие уровни займом отмечаются в благополучных регионах. Там часто банки предоставляют внушительные суммы, а клиенты имеют возможность быстро расплатиться с долгами, пишет газета «Известия».
Эксперты посчитали, что в среднем по стране на погашение кредита россиянам требуется 11 месяцев, но далеко не везде дела обстоят так хорошо.
В Туве потребуется 124 месяца,
В Калмыкии 32 месяца,
Республике Алтай 26 месяцев,
В Чувашии и Карачаево-Черкесии по 24 месяца,
В Курганской области 22 месяца,
В Еврейской автономной области 21 месяц.
«Лидеры» по просроченной задолженности:
Ингушетия – 15,6% от общего пакета кредитов,
Карачаево-Черкесия – 9,78%,
Северная Осетия 8,29%,
Бурятия – 7,51%,
Адыгея 7,23%,
Дагестан - 6,41%,
Кабардино-Балкария – 6.37%,
Чечня – 6,19%,
Забайкальский край – 6,16%,
Астраханская область – 6,3%,
Ставропольский край – 5,98%,
Краснодарский край – 5,92%,
Ростовская область – 5,91%,
Кемеровская область – 5,87%,
Волгоградская область – 5,77%,
Красноярский край – 5,74%,
Омская область – 5,73%,
Тува - 5,69%,
Республике Алтай - 5,58%,
Калининградская область – 5,53%.
ИСТОЧНИК KP.RU