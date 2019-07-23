Путин поручил отменить возрастную категорию «0+»

СЕГОДНЯ 19:38 2019-07-23T19:38:49+03:00

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Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать защиту детей от вредной информации, исключив категорию «0+». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Сообщается, что поручение должно быть выполнено до 1 сентября 2019 года.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» действует в России с 2012 года. Согласно этому документу, была введена возрастная классификация: до шести лет, от шести до 12 лет, от 12 до 16 лет и 18+. Однако такие ограничения не всегда понятны и обоснованы.

Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова и вовсе считает их ненужными и необязательными.

- Министр культуры РФ не раз подчеркивал, что вообще, в принципе, мы бы хотели прийти к категории "18+", то есть только одному возрастному рейтингу, который бы ограничивал показ кино, где содержатся эротические сцены, насилие или жестокое обращение, которые действительно могут навредить. Все остальное, мы полагаем, то есть категории между "12+" и "16+", является решением семейным, - приводит её слова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU