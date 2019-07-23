2019-07-23T23:04:20+03:00
Политика

Кличко вызвали на допрос по делу о земельных махинациях

Мэр Киева должен явиться в Госбюро расследований 26 июля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Киева Виталий Кличко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины по делу о махинациях с землей. Расследование было начато 17 июня на основе заявления адвоката Марины Париновой, которая является партнером юриста Андрея Портнова.

В его основе лежит сделка с компанией "Роялти Тетрабуд", получившей 0,14 гектара земли на проспекте Победы в Киеве под строительство жилого дома и последующую его эксплуатацию. Также в деле значится заявление о земельных махинациях при заключении договора аренды между Кличко и ООО "Техмонтажплюс".

Допрос назначен на 26 июля, передает Страна.UA.

Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад в отношении Кличко уже возбуждали уголовное дело. Тогда градоначальника обвинили в указании недостоверных сведений в декларации о доходах. Якобы политик не вписал в документ особняки в Гамбурге и Лос-Анджелесе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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