Северокорейские пограничники задержали российское судно

СЕГОДНЯ 00:58 2019-07-24T01:16:20+03:00

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Северокорейские пограничники примерно в 55 морских милях от территории КНДР задержали российское рыболовное судно. Это произошло еще на прошлой неделе, утром 17 июля, однако известно об инциденте стало только сейчас, со слов замдиректора ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» Сергея Седлера.

Он рассказал газете «Коммерсант», что в минувшую среду около четырех утра «прямо на ходу» на российский сейнер «Сянхайлинь-8» высадились представители северокорейской пограничной службы и, отключив на судне все средства связи, конвоировали его в порт Вонсан.

На борту в тот момент, по данным замдиректора компании-владельца сейнера, находилось 17 моряков – 15 россиян и два гражданина Южной Кореи, связи с ними нет до сих пор. А захваченное пограничниками КНДР судно представителю российского посольства в Пхеньяне удалось посетить только во вторник, 23 июля.

Членам экипажа запрещено покидать сейнер, на котором, по словам Сергея Седлера, нет вентиляции, поэтому там очень душно и жарко: температура держится на уровне +30– +35 °C. Власти Северной Кореи произошедшее пока никак не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU