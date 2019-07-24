Помпео: Отношения США с Пакистаном развиваются «в правильном направлении»

СЕГОДНЯ 05:32 2019-07-24T05:44:15+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что отношения Соединенных Штатов с Пакистаном развиваются «в правильном направлении». Таким мнением он поделился с соотечественниками на своей странице в Twitter после встречи с пакистанским премьером Имраном Ханом.

«Мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь увидеть дальнейший прогресс в ближайшие дни и месяцы в вопросах мира в Афганистане, борьбы с терроризмом, региональной безопасности и торговли», - написал глава американского внешнеполитического ведомства. Сообщение Майкл Помпео проиллюстрировал совместным снимком с гостем из Пакистана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Имран Хан.общался с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-служба Белого дома сообщила, что они, в частности, обсуждали мирное урегулирование конфликта в Афганистане. Кроме того, стороны договорились расширить торговые связи и возродить прочное военное сотрудничество между двумя странами.

ИСТОЧНИК KP.RU