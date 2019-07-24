2019-07-24T07:15:54+03:00
Общество

Погода в Москве на 24 июля 2019 года: дождь и до 23 градусов тепла

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 24 июля 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Погода в Москве ожидается дождливаяПогода в Москве ожидается дождливаяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 24 июля 2019 года будет облачной. Местами по городу возможен кратковременный дождь, в отдельных районах столицы ожидается гроза.

Днем в городе температура воздуха составит 21-23 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 15 градусов. В связи с дождем и грозой в Московском регионе 24 июля объявлен желтый уровень опасности.

Ветер восточный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал, что как минимум до конца этой недели в Москве будет пасмурно. На следующей неделе в столичный регион придет холодный арктический воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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