2019-07-24T09:44:51+03:00
Общество

Возможную причину пожара в детском лагере в Хабаровске уточнили власти

Возгорание могло произойти от упавшего на обогреватель полотенца
Марина ВЕНЦОВА
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23 июля ночью на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в палаточном городке произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю23 июля ночью на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в палаточном городке произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В правительстве Хабаровского края сообщили, что причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце.

«В палатках были обогреватели типа "ветерок", которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на ветерок», - цитирует РИА Новости информацию правительства.

По данным пожарных, палатки сгорели молниеносно. Очевидцы сообщали, и было видео, что палатки горели как факел. Кроме того, чиновники проинформировали, что у палаток был очень сложный замок, который ребенок в темноте за 10 минут открыть не сможет.

Напомним, в ночь на вторник, 23 июля, в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей скончались в реанимации.

«Комсомольская правда» поговорила с девочкой, которая спасалась из горящей палатки. Она рассказала, что в каждой палатке были тепловые пушки. Она допустила, что в палатке, где возник пожар, жили маленькие девочки, которые могли не догадаться, что не стоит сушить вещи на тепловых пушках.

Между тем, директор лагеря Максим Кузнецов еще вчера уверял, что в комнатах, где жили дети водяное отопление. Тепловых пушек у нас нет - максимум, что могли использовать дети, это безопасные масляные обогреватели мощностью в киловатт", - отмечал он.

Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU

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