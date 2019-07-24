Возможную причину пожара в детском лагере в Хабаровске уточнили власти
В правительстве Хабаровского края сообщили, что причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце.
«В палатках были обогреватели типа "ветерок", которыми, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на ветерок», - цитирует РИА Новости информацию правительства.
По данным пожарных, палатки сгорели молниеносно. Очевидцы сообщали, и было видео, что палатки горели как факел. Кроме того, чиновники проинформировали, что у палаток был очень сложный замок, который ребенок в темноте за 10 минут открыть не сможет.
Напомним, в ночь на вторник, 23 июля, в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей скончались в реанимации.
«Комсомольская правда» поговорила с девочкой, которая спасалась из горящей палатки. Она рассказала, что в каждой палатке были тепловые пушки. Она допустила, что в палатке, где возник пожар, жили маленькие девочки, которые могли не догадаться, что не стоит сушить вещи на тепловых пушках.
Между тем, директор лагеря Максим Кузнецов еще вчера уверял, что в комнатах, где жили дети водяное отопление. Тепловых пушек у нас нет - максимум, что могли использовать дети, это безопасные масляные обогреватели мощностью в киловатт", - отмечал он.
Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...
ИСТОЧНИК KP.RU