Навальный сообщил о своем задержании в Москве
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что его возле дома задержала полиция.
«Вышел из дома побегать и купить жене цветов, у нее сегодня день рождения», - рассказывает Навальный своим подписчикам в "Инстаграме". Однако, по его словам, возле дома находился «маленький автобус» с полицейскими, которые задержали его на месте.
«Сейчас как дурак в трусах нахожусь в отделении полиции [отдел МВД по Даниловскому району Москвы]. Юля (жена Навального), так получилось, извини», - отметил блогер.
Позже адвокат Навального Ольга Михайлова с его слов сказала Интерфаксу, что оппозиционер задержан за повторное нарушение правил проведения уличных акций (ч.8 ст.20.2 КОАП) в связи с несогласованным мероприятием. При этом, детали и подробности случившегося она не сообщила.
ИСТОЧНИК KP.RU