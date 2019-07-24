2019-07-24T11:38:21+03:00
Общество

Навальный сообщил о своем задержании в Москве

В настоящее время блогер находится в отделении полиции по Даниловскому району
Марина ВЕНЦОВА
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Российский оппозиционер Алексей НавальныйРоссийский оппозиционер Алексей НавальныйФото: Александр ГЛУЗ
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил о том, что его возле дома задержала полиция.

«Вышел из дома побегать и купить жене цветов, у нее сегодня день рождения», - рассказывает Навальный своим подписчикам в "Инстаграме". Однако, по его словам, возле дома находился «маленький автобус» с полицейскими, которые задержали его на месте.

«Сейчас как дурак в трусах нахожусь в отделении полиции [отдел МВД по Даниловскому району Москвы]. Юля (жена Навального), так получилось, извини», - отметил блогер.

Позже адвокат Навального Ольга Михайлова с его слов сказала Интерфаксу, что оппозиционер задержан за повторное нарушение правил проведения уличных акций (ч.8 ст.20.2 КОАП) в связи с несогласованным мероприятием. При этом, детали и подробности случившегося она не сообщила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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